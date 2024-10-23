Отделка помещений началась на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отделка внутренних помещений началась на новой станции "Вавиловская" Троицкой линии столичного метро, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

"Завершена разработка грунта котлована и выполнено соединение платформенного лотка. Активно ведутся монолитные работы – основные конструкции станционного комплекса практически готовы", – уточнил он.

Одновременно с отделкой, включая помещения тягово-понизительной подстанции, идет обратная засыпка котлована, которая выполнена уже на треть, отметил Десятков.

"Вавиловская" строится на нечетной стороне Ленинского проспекта в районе перекрестка улиц Строителей и Панферова. Вестибюль объекта будет соединен подземным переходом с выходами по обе стороны автодороги.

Как отметил гендиректор Мосинжпроекта Сергей Жуков, работы по благоустройству площадок притоннельных сооружений на Ленинском проспекте начались со стороны соседней "Новаторской".

"Здесь уже частично выполняются асфальтирование и озеленение", – сказал он.

За все время строительства "Вавиловской" представители Мосгосстройнадзора сделали 20 выездных проверок, оценив качество стройматериалов и соответствие работ проектной документации, добавил председатель службы Антон Слободчиков.

Ранее также началось строительство монолитных конструкций платформенного участка и одного из вестибюлей на будущей станции "Крымская" той же Троицкой линии метро. Сейчас специалисты завершают разработку грунта котлована, а на ряде участков они уже приступили к обратной засыпке.

