Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии метро.

Специалисты приступили к активной работе на третьем участке этой линии – запустили 10-метровый щит. При этом, по словам мэра, сама станция "Бульвар Генерала Карбышева" очень востребованная.

"На момент пуска здесь будет объем пассажиропотока больше 24 тысяч. Кроме того, в этом районе реализуется большая программа реновации, что, конечно, еще более актуальным сделает ввод этих станций", – подчеркнул градоначальник.

В свою очередь, в пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК), запущенный на участке, называется "Лилия". Всего он пройдет 850 метров. На это ему потребуется около пяти месяцев при скорости 5–6 метров в сутки. При этом длина всей Рублево-Архангельской линии составит 22,6 километра. Она включит в себя 10 станций, которые пройдут от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД – с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии метро, а также БКЛ.

В планах проекта значится продление ветки еще на 5 километров посредством открытия станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы". Также строители возведут электродепо "Ильинское", которое будет обслуживать поезда этой линии.

После открытия графитовая линия улучшит транспортное обслуживание около миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.

Кроме того, благодаря Рублево-Архангельской линии москвичи смогут экономить до 1 часа времени в дороге и будут проще добираться до любимых мест отдыха на западе столицы. В начале октября строители приступили к прокладке правого перегонного тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" соответствующей линии. Так, тоннелепроходческий щит "София" диаметром шесть метров начал проходку на глубине 23 метров.