Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва к 2030 году планирует получить около 2 тысяч вагонов для метро, доля новых поездов увеличится до 95%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На сегодняшний день в столичном метро 6,6 тысячи вагонов, более 5 тысячи из которых являются составами нового поколения.



"Кроме того, опираясь на пожелания пассажиров и машинистов, мы улучшаем технические характеристики вагонов метро", – написал мэр столицы.



Собянин напомнил, что в 2012 году на маршрутах впервые появился поезд "Ока", в 2017-м был запущен состав "Москва", в 2020 году – "Москва-2020".



В марте этого года на Замоскворецкую линию вышли самые инновационные поезда серии "Москва-2024". Сейчас они ходят по новой Троицкой линии метро, добавил Собянин.

Владимир Путин и Сергей Собянин 7 сентября открыли первый участок Троицкой линии метро. Новые станции улучшат транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.

Общая длина уложенных инженерных сетей и коммуникаций на первом участке Троицкой линии составляет около 3,3 тысячи километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Новосибирска.

