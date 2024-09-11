Около 3,3 тыс км инженерных сетей уложено на первом участке Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Общая длина уложенных инженерных сетей и коммуникаций на первом участке Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской" составляет порядка 3,3 тысячи километров, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Новосибирска. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр объяснил, что инженерные системы и современное оборудование обеспечивают безопасность пассажиров, персонала метро и функционирование станций. Значительная часть уложенного объема сетей на первом участке Троицкой линии приходится на электрокабель.

Его общая протяженность – 3,1 тысячи километров. Также рабочие смонтировали около 94 километров трубопроводов, 22,5 километра воздухопроводов, установили свыше 92 тысяч единиц основного и вспомогательного инженерного оборудования.

В свою очередь, заммэра Максим Ликсутов назвал Троицкую линию одним из крупнейших проектов, который сейчас реализовывается. Планируется, что к 2029 году станциями первого участка линии будут каждый день пользоваться порядка 100 тысяч жителей.

Уложенные инженерные сети не только поддерживают жизнедеятельность станций, но и делают нахождение пассажиров в подземке безопасным и удобным за счет эскалаторов и лифтов. На четырех станциях для маломобильных москвичей установили 11 лифтов.

Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов добавил, что больше всего кабельно-проводниковой продукции и оборудования смонтировано на станции "Новаторская". Там осуществляется интеграция Троицкой линии в систему Московского метрополитена, действует пересадка на БКЛ, а также создана соединительная линия с БКЛ для оборота поездов, объяснил он.

В День города, 7 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро с четырьмя станциями – "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Они улучшат транспортную доступность для 800 тысяч человек. Протяженность новой линии столичного метро составит 43 километра. Всего она включит в себя 17 станций.