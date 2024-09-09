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09 сентября, 13:15

Транспорт

Троицкая линия метро разгрузит несколько дорог и городских маршрутов

Троицкая линия метро разгрузит несколько дорог и городских маршрутов

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Благодаря запуску Троицкой линии метро станет свободнее на южных участках Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также на Калужском шоссе, Ленинградском проспекте и Профсоюзной улице. Кроме того, время пассажиров в пути сократится на 30–40 минут.

Благодаря запуску первого участка Троицкой линии свои маршруты смогут оптимизировать жители районов Обручевского, Теплый стан, Коньково, Ломоносовского, Коммунарка, а также Проспекта Вернадского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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