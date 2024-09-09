Летевший из Москвы в Стамбул самолет экстренно сел в Варшаве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus. Самолет вылетел из аэропорта Внуково в воскресенье в 19:58 по московскому времени и приземлился в 21:57 в Международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.

При этом воздушное судно вылетело из московского аэропорта с задержкой почти в пять часов. Информации о причинах незапланированной посадки пока нет.

Самолет покинул аэропорт Варшавы только в 04:44.

Ранее самолет компании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Поводом для этого послужило срабатывание датчика задымления в заднем отсеке лайнера. При этом спасатели, которые прибыли на место посадки самолета, не обнаружили возгорания.

