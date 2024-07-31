31 июля, 19:17Происшествия
Самолет Москва – Уфа совершил экстренную посадку в Самаре
Фото: телеграм-канал "Подслушано Самара"
Самолет компании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту Курумоч, сообщила в телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.
Причиной экстренной посадки представители ведомства назвали срабатывание датчика задымления в заднем отсеке лайнера.
Сотрудники аэропорта организовали для пассажиров Airbus А321, который обслуживал рейс, мобильную приемную. Контроль за соблюдением их прав взяла на себя Куйбышевская транспортная прокуратура. Ведомство также приступило к установлению обстоятельств случившегося.
При этом спасатели, которые прибыли на место посадки самолета, не обнаружили возгорания, подчеркнули в беседе с ТАСС сотрудники пресс-службы аэропорта Курумоч. В настоящий момент авиагавань продолжает работать в штатном режиме.
Ранее неподалеку от села Красный Курган в Карачаево-Черкесии произошло крушение самолета. После случившегося сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем, которого доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Спустя некоторое время он скончался в медучреждении.
В ликвидации последствий аварии принимали участие 15 специалистов. В работах также задействовали 5 единиц техники.
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