МАК: упавший в Подмосковье SSJ превысил заданную скорость

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Потерпевший крушение в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 превысил заданную скорость и перешел в пикирование. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По его данным, на пятой минуте полета из практически горизонтального полета на высоте QNH 5 160 футов SSJ начал снижаться с углом тангажа до четырех градусов на пикирование. В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась. Во время снижения автопилот и автомат тяги отключились. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями.

В комиссии уточнили, что на шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed. – Прим. ред.) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. При этом экипаж пробовал вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но им это не удалось.

Регистрация параметров полета прекратилась в 14:59. Комиссия МАК отправила авиационным властям РФ рекомендации для проведения корректирующих мер, направленных на повышение безопасности полетов. Причины крушения самолета выясняются, заключили в комиссии.

Sukhoi Superjet 100 разбился в лесном массиве Подмосковья 12 июля. Он летел из деревни Третьяково Московской области (аэродром Луховицы) в Москву (аэропорт Внуково).

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.