Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье Superjet

Фото: телеграм-канал "Глава Коломны Александр Гречищев"

Следователи приступили к изъятию документации на самолет Sukhoi Superjet, который потерпел крушение в Подмосковье. Речь идет и о документах, связанных с его ремонтом, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователи начали проведение следственных действий на заводе, где ремонтировался лайнер, потерпевший крушение в Московской области. <...> Также изымаются образцы топлива для проведения экспертиз", – рассказал собеседник журналистов.

При этом ответственность перевозчика потерпевшего в Подмосковье крушение самолета "Газпром Авиа" была застрахована в "Согазе". Соответствующие документы представлены на сайте перевозчика.

В договоре обязательного страхования уточняется, что перевозчик несет гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Московской области. По данным СМИ, после взлета лайнер пытался сесть, летал по кругу и вырабатывал топливо, но при заходе на третий круг упал, а затем взорвался.

В результате крушения погибли три члена экипажа, которые находились в самолете, – два пилота и штурман. Пассажиров на борту не было. Никто среди граждан не пострадал.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, из-за которого погибли двое и более лиц по неосторожности.