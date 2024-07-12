СК возбудил уголовное дело после падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Readovka

Следователи возбудили уголовное дело после падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщило в своем телеграм-канале Западное МСУТ СК России.

Расследование организуют по статье о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух или более лиц. Следователи и криминалисты уже выехали на место происшествия. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организовала проверку.

Специалисты уже определили точное место падения самолета. По данным главы городского округа Коломна Александра Гречищева, крушение произошло в лесном массиве неподалеку от деревни Большое Карасево. Он уточнил в своем телеграм-канале, что жители окружающих населенных пунктов находятся в безопасности.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Московской области около 15:00 12 июля.

Борт выполнял перегонный полет без пассажиров. Самолет вылетал после планового ремонта с авиазавода под Луховицами и проводил тестовый полет, после чего должен был приземлиться в аэропорту Внуково. По информации СМИ, лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо, однако при заходе на третий круг упал в лесном массиве, взорвался и загорелся.

На борту самолета находились два пилота и штурман, они погибли. При этом никто среди граждан не пострадал.

Упавший Sukhoi Superjet 100 был выпущен в 2014 году, а в 2015-м передан в управление "Газпрому", который являлся его единственным эксплуатантом.

