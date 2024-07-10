Уголовное дело возбуждено после гибели людей при крушении самолета в Татарстане

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело возбуждено после гибели людей при крушении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 в Татарстане. Об этом центральное МСУТ СК РФ сообщает в телеграм-канале.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следователей, днем 10 июля самолет совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря вблизи поселка Камское Устье. Он выполнял экскурсионный полет, на борту находились четыре человека, в том числе один ребенок. В результате крушения самолет получил серьезные повреждения и загорелся, выжить смог лишь один мужчина, которого доставили в медучреждение.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

Предварительно, в результате инцидента погибли двое взрослых и ребенок. Еще один человек пострадал. После крушения самолета начался пожар, воздушное судно полностью сгорело. Тела погибших сильно обгорели. Основными причинами ЧП рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

