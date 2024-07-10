ТАСС: одной из причин крушения Cessna-17 считается техническая неисправность

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Основными причинами крушения легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 в Камско-Устьинском районе Татарстана рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

О крушении самолета стало известно днем 10 июля. После падения воздушное судно полностью сгорело.

На борту воздушного судна находились четыре человека. По предварительной информации, двое взрослых и один ребенок погибли, их тела сильно обгорели. При этом в результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в Камско-Устьинскую центральную районную больницу. После стабилизации состояния его перевезут в ГКБ № 7 имени М. Н. Садыкова в Казани, уточнили в министерстве.

