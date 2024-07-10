ТАСС: три человека погибли при падении самолета Cessna-17 в Татарстане

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Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17 упал в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобачь в Татарстане, в результате погибли двое взрослых и один ребенок, еще один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным источника, борт упал у населенного пункта Камское Устье у горы Лобачь. Всего в самолете находились четыре человека, уточнил собеседник агентства.

Ранее в Грузии разбился военный вертолет. Он упал в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. В результате ЧП погиб летчик.

До этого самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Причиной падения борта стала техническая неисправность. Крушение произошло в безлюдном месте.

