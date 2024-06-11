Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж самолета погиб, уточнили в ведомстве. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность.

Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. На место падения вылетела комиссия ВКС, добавили в Минобороны.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии. По данным СК, самолет столкнулся крылом с электрическим столбом во время выполнения авиационно-химических работ на участке сельского хозяйства. Пилота упавшего воздушного судна госпитализировали.

До этого истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра на западе страны. По информации правоохранителей, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы.

