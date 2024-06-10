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Помощница начальника штаба 10-й Армии Соединенных Штатов Америки полковник Розанна Клементе заявила, что самолеты Воздушно-космических сил РФ Ил-76, Су-34 и Су-35, сбитые над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду ЗРК Patriot ВСУ. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на службу распространения визуальной информации министерства обороны США.

Клементе подчеркнула, что украинские экипажи подготовили иностранные инструкторы на территории ФРГ. Первоначально их обучали для дальнейшего включения западных систем в противовоздушную оборону Киева. Однако после возвращения на Украину командование ВСУ отправило батареи с ЗРК Patriot на территорию Харьковской области.

Ранее стало известно, что Франция с 7 июня приступила к подготовке украинских пилотов. При этом французский президент Эммануэль Макрон отметил, что его страна не находится в состоянии войны с РФ. Кроме того, Париж не планирует эскалации во взаимоотношениях с Москвой.