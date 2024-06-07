Макрон: Франция начала подготовку украинских пилотов

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Франция с 7 июня приступила к подготовке украинских пилотов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

При этом французский лидер отметил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также добавил, что Париж не планирует допускать эскалации во взаимоотношениях с Москвой.

Ранее Макрон заявил, что Франция собирается подготовить украинскую бригаду, которая будет состоять из 4,5 тысячи обученных и вооруженных военных. Он также добавил, что не считает подготовку ВСУ во Франции поводом для эскалации.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявил, что любые французские военнослужащие на Украине, которые присутствуют там в статусе инструкторов или наемников, представляют для России законную цель.

