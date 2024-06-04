Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону самому поехать воевать на Украину

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону отправиться воевать на Украину. Об этом он заявил в Бари на предвыборном мероприятии кандидата своей партии "Лига" в мэры города.

Сальвини, как цитирует РИА Новости, посоветовал Макрону принять непосредственное участие в конфликте, самому "надеть каску и не морочить итальянцам голову".

Американский журналист Ли Хокстадер заявил, что решение Макрона об отправке военных инструкторов на Украину может привести к ответным мерам со стороны Владимира Путина. Президент России может усмотреть в ударе по французским военным шанс унизить лидера Франции.

Ранее стало известно, что Франция может отправить военных инструкторов на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников из-за того, что это может привести к прямому конфликту с Россией.

