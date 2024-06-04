WP: Путин может ответить Макрону ударом по французским инструкторам на Украине

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Решение президента Франции Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину может привести к ответным мерам со стороны Владимира Путина. Об этом пишет редактор американской газеты The Washington Post Ли Хокстадер.

По его словам, президент России может увидеть в ударе по военным из Франции шанс унизить Макрона. Французский лидер стал одним из самых агрессивных противников РФ среди глав западных стран, уточнил Хокстадер.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что первая группа французских инструкторов выехала на Украину.

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры на Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Возможно, к инициативе Франции присоединятся и другие западные партнеры Киева, надеется Сырский.