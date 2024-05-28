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28 мая, 19:53

Политика

Макрон поддержал удары Украины западным оружием по военным объектам в РФ

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ. Об этом он заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине", – цитирует французского лидера ТАСС.

При этом Макрон подчеркнул, что удары ВСУ не должны совершаться по гражданским или другим военным объектам в России.

Вместе с этим президент Франции добавил, что не считает поставки Киеву дальнобойных вооружений эскалацией конфликта. Однако он задался вопросом, как можно поставлять оружие и запрещать использовать его в целях защиты.

Комментировать заявления французских инструкторов на Украине Макрон отказался. Он заявил, что обсудит этот вопрос с украинскими властями на следующей неделе.

Ранее снятие ограничений на использование западного оружия Киевом поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Говоря о поставках западного оружия Украине, он заявил, что союзники должны сами решать, на каких условиях это делать. Столтенберг уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом.

Помимо этого, идею поддержал глава дипмиссии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что удары будут считаться законными, если будут наноситься пропорционально.

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