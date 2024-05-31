В Верховной раде заявили, что первая группа французских инструкторов уже едет на Украину

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire/Serhii Hudak

Первая группа французских инструкторов выехала на Украину, сообщил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети парламентария.

Политик уточнил, что об этом он узнал из своих источников.

30 мая в СМИ появилась информация о том, что Франция может в ближайшее время направить военных инструкторов на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников по поводу прямого конфликта с РФ. Уточнялось, что сначала Париж отправит "ограниченное" количество, а затем планирует направить Киеву еще несколько сотен специалистов.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, в свою очередь, предупредил, что Москва примет ответные меры в случае отправки французских войск на Украину.

