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30 мая, 15:01

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Reuters: Франция скоро может отправить военных инструкторов на Украину

Франция может отправить военных инструкторов на Украину

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Франция может в ближайшее время направить военных инструкторов на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников по поводу того, что это может привести к прямому конфликту с РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, сначала Париж отправит "ограниченное" количество инструкторов, а затем планирует направить Киеву еще несколько сотен специалистов. Как пишет Reuters, французские власти могут принять решение об отправке уже на следующей неделе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не ведет войну против России и ее народа. По его словам, страны Евросоюза планируют и дальше помогать Украине по мере необходимости. Макрон добавил, что европейцы выступают в поддержку достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

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