Макрон заявил, что Европа не ведет войну против России

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Страны Европы не ведут войну против Российской Федерации и ее народа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на праздновании Дня Европы в Дрездене. Речь главы государства транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Макрон отметил, что страны Евросоюза намерены и дальше помогать Украине по мере необходимости. Президент Франции подчеркнул, что европейцы выступают в поддержку достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

"Мир не будет означать капитуляции Украины. Это будет мир, который выберут сами украинцы", – прокомментировал Макрон.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский разрешил французским инструкторам посетить учебные центры в стране. Он рассказал об этом по итогам онлайн-переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.