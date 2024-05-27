Боррель: в ЕС заблокированы 7 решений по военной поддержке Киева

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В Евросоюзе заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что министров Евросоюза обвиняют в том, что они не выполняют свои обязательства, "но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи", подчеркнул Боррель во время заседания глав МИД ЕС.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не утвердили окончательное решение о направлении доходов от российских активов на поставку оружия Киеву. Главы МИД ЕС одобрили предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира.