Боррель: главы МИД ЕС не утвердили распределение доходов от активов РФ на помощь Киеву

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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не утвердили окончательное решение о направлении доходов от замороженных российских активов на вооружение Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, главы МИД ЕС одобрили нормативные акты и предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира. На тему военной помощи Киеву велись интенсивные дискуссии, эти препятствия нужны для достижения единогласия, подчеркнул Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

Кроме того, главы МИД ЕС обсудили в ходе собрания вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия НАТО для ударов по территории РФ. Они также поговорили о необходимости предоставления большего числа систем ПВО, в частности Patriot. Это дебаты, которые сейчас набирают обороты, заключил Боррель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование оружия западных стран по легитимным целям на территории РФ. Союзники должны самостоятельно решать, на каких условиях поставлять оружие Украине, объяснил он.