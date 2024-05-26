Глава МИД Италии Таяни не поддержал удары Украины западным оружием по территории РФ

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что украинские войска должны использовать западное оружие только внутри страны. Об этом сообщает издание Adnkronos со ссылкой на слова итальянского министра.

Таяни также подчеркнул, что Италия не отправит ни одного своего военного на Украину. Он добавил, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал снять ограничения на удары Украины по России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приглашенным на конференцию в Швейцарии следует знать о подобном призыве главы НАТО.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что американское и западное оружие, которое получает Киев, уже наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам России.