Конгрессмен США Маккол показал карту РФ с зоной поражения ракетами США

Фото: c-span.org

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Вашингтоном на Украину ракеты ATACMS. Соответствующее видео было опубликовано на сайте телеканала C-SPAN.

Такую карту конгрессмен показал госсекретарю США Энтони Блинкену, призывая его отменить запрет для ВСУ наносить удары по территории России.

По словам Маккола, на обозначенной им на карте территории РФ размещает артиллерию и ракетные комплексы.

Ранее Блинкен уже заявлял, что Украина должна сама решить, наносить ли ей удары по дальним российским территориям. Вместе с тем он не уточнил, снимет ли Вашингтон ограничения на применение Киевом американских вооружений.

Вместе с тем группа конгрессменов призывала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ. По их мнению, США сковывают ВСУ своими ограничениями.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал крайне опасными и безрассудными такие призывы американских политиков.

