Блинкен: Украине самой решать, наносить ли удары в глубине РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама решить, наносить ли ей удары по дальним российским территориям. Его слова передает ТАСС.

Однако он не уточнил, снимет ли Вашингтон ограничения на применение Киевом американских вооружений.

"Что касается обеспечения поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. <...> Я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима", – заявил Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Госсекретарь Штатов не успел договорить, так как его перебил председатель комитета Майкл Маккол.

Ранее Блинкен заявил, что США собираются выделить Украине дополнительно два миллиарда военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.

По его словам, средства фонда поделят на три части: первая пойдет на предоставление Киеву вооружений "в кратчайшие сроки", вторую направят на восстановление и модернизацию украинского военно-промышленного комплекса, а третью – на приобретение военной техники у других стран.

