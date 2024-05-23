Посол Антонов назвал безрассудными призывы разрешить Киеву бить оружием США по РФ

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал крайне опасными и безрассудными призывы американских политиков разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ, а также расширить военную помощь Киеву.

По словам дипломата, на сегодняшний день самая главная цель украинских властей – спровоцировать США и другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться их лобового столкновения с Россией.

"Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков. Сюда же надо добавить подталкивание западных государств сбивать самолеты ВС РФ", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что Киев давно не спрашивает разрешения у своих западных партнеров на удары по гражданским объектам в РФ, совершая регулярные обстрелы оружием стран НАТО по территории России.

"Желание после озвученных, в том числе сегодня, лозунгов американских политиков одно – ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают наши Вооруженные силы, демонстрирующие героические победы на фронте", – заключил дипломат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не дают согласия на использование своего оружия для ударов по РФ. При этом он заверил, что Украина не нарушает этого запрета.

Вскоре после этого группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ. По их мнению, США сковывают ВСУ своими ограничениями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что Украина должна сама решить, наносить ли ей удары по дальним российским территориям. Вместе с тем он не уточнил, снимет ли Вашингтон ограничения на применение Киевом американских вооружений.