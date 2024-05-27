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27 мая, 19:06

Политика

Сырский допустил французских инструкторов в учебные центры ВСУ

Фото: ТАСС/Zuma

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры на Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Он пишет об этом в своем телеграм-канале.

"Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", – написал он по итогам онлайн-переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В переговорах также принял участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Главком ВСУ также выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры Киева.

До этого директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что Россия примет ответные меры в случае отправки французских войск на Украину. Участие Парижа в боевых действиях официально сделает его стороной конфликта, что повысит риск столкновения двух ядерных держав, подчеркнул дипломат.

Военные эксперты сообщили, что ВСУ не успевают возводить новые оборонительные сооружения

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