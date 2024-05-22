Студенников: ответ РФ на отправку Францией войск на Украину будет не только политическим

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В случае отправки на Украину французских войск РФ примет ответные меры не только в политической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора первого европейского департамента МИД РФ Артема Студенникова.

По его словам, хоть и риторику французского лидера Эммануэля Макрона широко не поддерживают союзники по Евросоюзу и НАТО, Москва не может не реагировать на такие заявления всерьез.

Дипломат отметил, что участие Парижа в боевых действиях официально сделает его стороной конфликта, а это в свою очередь повысит риск столкновения двух ядерных держав. Военные Франции окажутся законными целями для ВС РФ, уточнил Студенников.

"Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", – сказал он.

Дипломат добавил, что Россия готова к любому развитию ситуации.

Ранее французский МИД сообщил, что страна не отправляла солдат иностранного легиона на Украину. В ведомстве указали, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что информация о возможной отправке Францией своих военнослужащих на Украину требует проверки. Так он прокомментировал слова бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что около 100 французских военных были отправлены на Украину.

