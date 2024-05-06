Песков заявил о необходимости проверки информации об отправке Францией солдат на Украину

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Информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля дал комментарий заявлению бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что уже около ста военнослужащих Франции были отправлены на Украину. Песков добавил, что ВС РФ, скорее всего, уже занимаются данной информацией.

Он напомнил, что недавно президент Франции и министр иностранных дел Великобритании спровоцировали новый виток напряжения.

"Это была очень опасная риторика", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия подготовит жесткий ответ в случае отправки иностранных войск на Украину, от которого никто не сможет укрыться. Об этом сообщает телеканал "360".

Западную политическую элиту он назвал хором безответственных негодяев. В частности, в этот список попали представители американского конгресса, главы Франции и Великобритании, Прибалтики и Польши, так как представители этих стран призывают активно применять поставленные Украине ракеты по российским территориям.

Медведев также подчеркнул, что отвечать России придется не на территории Украины.

Ранее Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, назвав их очень опасными. Официальный представитель Кремля также подтвердил, что СВО продолжится до того момента, пока Россия добьется всех поставленных целей.

До этого Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвут линию фронта. По его мнению, многие государства "поняли" французский подход и согласились с позицией Парижа.