Песков назвал прямой эскалацией слова главы МИД Британии об ударах Украины по РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кремль считает заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ прямой эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что РФ наблюдает невербальную эскалацию со стороны некоторых стран, в частности Франции и Великобритании.

"Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", – заявил Песков.

Ранее Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по РФ британским оружием. Во время визита в Киев он также пообещал три миллиарда фунтов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи Украине.

