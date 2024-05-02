Депутат Шеремет: затея Макрона о вводе войск на Украину обречена

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину с целью ослабить Россию обречена.

"Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет", – цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, Россия готова дать отпор любому агрессору, не оставив ему никаких шансов. Макрон же, уверен Шеремет, рискует войти в историю в качестве политического шарлатана, отправившего народ Франции на смерть.

Ранее Макрон заявил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российская армия прорвет линию фронта. По его словам, многие страны "поняли" французский подход и согласились с позицией Парижа, так как "она хороша".

