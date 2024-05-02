Политик Филиппо назвал слова Макрона об отправке войск на Украину безумием

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Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал условия отправки войск на Украину.

"Новый приступ натовского безумия от дурака Макрона, который только что объявил, что он снова может отправить сухопутные войска против России!" – написал он на своей странице в социальной сети Х.

Ранее французский лидер заявил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск только при условии просьбы Киева, если Вооруженные силы России прорвут линию фронта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это сказала, что подобные заявления Макрона могут быть как-то связаны с днями недели.

Впервые лидер Франции заявил о возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину 27 февраля 2024 года. По словам директора СВР РФ Сергея Нарышкина, военный контингент на первом этапе может составить 2 тысячи человек.