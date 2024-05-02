02 мая, 15:12Политика
Захарова прокомментировала слова Макрона о вводе войск на Украину
Фото: телеграм-канал "МИД России"
Заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину каким-то образом связаны с днями недели. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Цикл у него такой", – добавила она.
Ранее Макрон заявил, что Париж может по просьбе Киева рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если российская армия прорвет линию фронта.
Впервые президент Франции сообщил о возможности отправки западных войск на Украину 27 февраля 2024 года. В середине марта он уточнил, что не исключает и возможности проведения Парижем наземных операций.
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