Генсек НАТО Столтенберг: у блока нет планов по отправке войск на Украину

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Североатлантический альянс не собирается отправлять свои войска на Украину, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире MSNBC.

"Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах, которые дают советы", – добавил он.

Что касается помощи Киеву, Столтенберг не считает, что Альянс и Вашингтон опоздали. Однако, по его словам, задержка поставок привела к реальным последствиям.

"У России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта", – объяснил он.

Генсек обратил внимание, что украинской армии также не хватает средств противовоздушной обороны.

Ранее американский сенатор Марк Уорнер заявил, что США могут начать отправку ракет ATACMS Киеву на следующей неделе. Он напомнил, что такие поставки предусмотрены законопроектом.

До этого сообщалось, что отдельная инициатива, представленная 17 апреля в палате представителей конгресса США, предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов.

