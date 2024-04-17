Новый законопроект о помощи США Киеву включает выделение 61 млрд долларов

Фото: depositphotos/erik3804

Новый отдельный законопроект, представленный 17 апреля в палате представителей конгресса США, предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

В проекте указано, что около 23 миллиардов долларов из этой суммы направят на восполнение американских арсеналов. Также Америка поставит Киеву тактические ракеты ATACMS после того, как законопроект вступит в силу.

Кроме того, документ предусматривает, что президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи, выделенной Вашингтоном, не позднее 60 дней после того, как документ вступит в силу.

Законопроект также обязывает государственный департамент и Пентагон предоставить в течение 45 дней после принятия документа стратегию поддержки Киева Америкой. План должен быть рассчитан на несколько лет. В стратегии необходимо обозначить конкретные и достижимые цели, а также расставить приоритеты в области нацбезопасности.

Как указано в законопроекте, стратегия должна включать оценку финансовых ресурсов, необходимых Вашингтону для удовлетворения нужд Украины, с разбивкой по финансовым годам. В плане также необходимо описать последствия для национальной безопасности Америки в случае, если цели, связанные с поддержкой Киева, не будут достигнуты.

Ранее стало известно, что Канада в течение 5 лет передаст Украине летального и нелетального вооружения на общую сумму 1,16 миллиарда долларов. С начала конфликта на Украине Канада передала Киеву оружия на 2,91 миллиарда американских долларов.