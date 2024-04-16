Канада в течение пяти лет передаст Украине военной помощи на 1,16 млрд долларов

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Канада намерена в течение ближайших пяти лет предоставить Украине летального и нелетального вооружения на 1,16 миллиарда долларов США. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета страны сообщает ТАСС.

"В бюджете 2024 года предлагается в течение пяти лет начиная с 2024–2025 годов выделить 1,6 миллиарда канадских долларов (1,16 миллиарда американских долларов. – Прим. ред.) министерству национальной обороны для предоставления летальной и нелетальной военной помощи Украине", – указано в документе.

В проекте бюджета также указано, что Канада с начала конфликта на Украине передала Киеву оружия на 2,91 миллиарда долларов США. Кроме того, в 2024 году Канада собирается предоставить Украине через Международный валютный фонд МВФ кредит на сумму 1,74 миллиарда долларов США.

Ранее сообщалось, что Канада собирается передать Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Стоимость данного пакета помощи оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Данные беспилотники могут переносить до 3,5 килограмма полезной нагрузки, в том числе боеприпасы.