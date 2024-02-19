Канада передаст Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников

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Канада собирается передать Украине более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70. Об этом со ссылкой на заявление канадского министра обороны Уильяма Блэра сообщает ТАСС.

Стоимость данного пакета помощи оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Данные беспилотники могут переносить до 3,5 килограмма полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Предполагается, что их поставка на Украину начнется весной.

Ранее в Минобороны Канады также сообщали, что выделят около 44 миллионов долларов на помощь с обеспечением Украины истребителями F-16.

Также стало известно, что Канада передаст украинской стороне 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции по итогам саммита "Канада – Евросоюз". Глава канадского правительства также добавил, что его страна и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.