Байден допустил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Джо Байден допустил, что Украина может потерять и другие города после отвода войск из Авдеевки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова Байдена.

По словам главы Белого дома, такая угроза будет сохраняться до тех пор, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

Байден заверил, что будет бороться за то, чтобы украинская армия получила необходимые боеприпасы. Он добавил, что сделал соответствующее обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Сырского об отводе войск из Авдеевки, заявив, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

В этот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР от Вооруженных сил Украины. Российский президент, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки