Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1 500 военнослужащих", – заявили в пресс-службе оборонного ведомства

Уточняется, что город, превращенный в сильный укрепрайон ВСУ, был взят под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Враг, по информации МО РФ, спешно покинул город, бросив вооружение и военную технику.

Район удалось покинуть только отдельным разрозненным формированиям, указали в ведомстве. Сейчас Вооруженные силы РФ (ВС РФ) завершают зачищать город от боевиков, а также блокировать оставивших Авдеевку солдат ВСУ. Также, по данным МО РФ, часть солдат Киева укрепились на Авдеевском коксохимическом комбинате.

"Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима", – уточнили в Минобороны.

При этом информация о наступлении ВС РФ не предавалась огласки до завершения полного разгрома группировки войск противника и взятия под контроль города, подчеркнули в пресс-службе.

"Войска группировки войск "Центр" продолжают наступать для дальнейшего освобождения ДНР", – заключили в МО РФ.

Решение о выводе ВСУ было принято в ночь на 17 февраля, рассказывал новый главком украинской армии Александр Сырский. Лидер украинского государства Владимир Зеленский заявил, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

Авдеевка может стать для ВСУ новым Артемовском