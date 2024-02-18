Пушилин поблагодарил армию РФ за освобождение Авдеевки

Фото: kremlin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил благодарность российским военнослужащим за освобождение Авдеевки в ДНР. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Пушилин отметил, что в течение многих лет Украина превращала Авдеевку в крепость, из которой обстреливались мирные районы ДНР. Однако сегодня бойцы ВС РФ освободили город и "вражеская цитадель пала", добавил он.

"Наши военнослужащие – действительно герои, и в очередной раз они это доказали. Стоит ли говорить, что наши города теперь будут обстреливаться меньше", – подчеркнул Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, освобождение Авдеевки также имеет важное значение в информационно-политическом плане, так как на Западе теперь поймут, что сколько бы средств ни выделялось на поддержку Украины, ВСУ в любом случае не способны наступать.

"Я искренне благодарю от всех жителей Донбасса российских военнослужащих, нашу армию, нашего президента за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться и сейчас Авдеевка с нами", – заключил Пушилин.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Сырского об отводе войск из Авдеевки, заявив, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

В этот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР от Вооруженных сил Украины. Российский президент, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки