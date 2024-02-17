Слуцкий предложил представить к наградам отличившихся участников операции в Авдеевке

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Освобождение Авдеевки является проявлением мощи и героизма русского оружия, отличившихся участников операции необходимо представить к наградам. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Таких шагов к Победе, как освобождение Авдеевки, должно быть больше. Мы будем чествовать героев и гордиться их подвигами", – отметил Слуцкий.

Также Слуцкий отметил, что специальная военная операция должна быть закончена быстро и только на условиях России.

"Пусть нацисты дрожат и прячутся в подвалы. Недолго осталось подпевалам западных элит жировать", – добавил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки. Он заявил, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат. Сам Сырский такую меру он объяснил тем, что необходимо избежать окружения и сохранить жизни и здоровье военнослужащих.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина решила вывести армию из Авдеевки не для спасения жизней, а поскольку может вести боевые действия только за деньги.