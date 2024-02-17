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Киев решил вывести украинскую армию из Авдеевки не для спасения жизней, а поскольку может вести боевые действия только за деньги. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан", – подчеркнула она.

По словам дипломата, остальное для Киева не представляет интереса.

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский принял решение о выводе ВСУ из Авдеевки 17 февраля. Такую меру он объяснил тем, что необходимо избежать окружения и сохранить жизни и здоровье военнослужащих.

Украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщают, что украинские силы уже вышли из Авдеевки и заняли заранее подготовленные позиции.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил решение главкома ВСУ. Он заявил, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

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