Зеленский объяснил решение об отводе ВСУ из Авдеевки

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Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил решение главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки. Он заявил, что такие меры были приняты для сохранения жизни солдат.

"Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев… Это правильное решение, не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии", – цитирует главу Украины РИА Новости.

Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский принял решение о выводе ВСУ из Авдеевки. Такую меру он объяснил тем, что необходимо избежать окружения и сохранить жизни и здоровье военнослужащих.

Украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщают, что украинские силы уже вышли из Авдеевки и заняли заранее подготовленные позиции.

До этого в Пентагоне заявили, что ситуация в Авдеевке может оказаться предвестником новых поражений для Вооруженных сил Украины. Представитель ведомства отметила, что у украинских войск уже заканчиваются критические боеприпасы.

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