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Ситуация в Авдеевке может оказаться предвестником новых поражений для Вооруженных сил Украины. У ВСУ уже заканчиваются критические боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", – подчеркнула она.

Как отметила представитель ведомства, США и союзники осознают, что без 60 миллиардов долларов у ВСУ не будет шансов против ВС РФ. Она указала, что в настоящее время ставки высоки.

Ранее в ВСУ заявили, что третья штурмовая бригада, которая была оперативно отправлена в Авдеевку, в настоящий момент местами находится в полном окружении. В каких-то местах ситуация достигла критической точки, было выявлено окружение на 360 градусов, местами – на 180.

До этого спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что основная линия снабжения под Авдеевкой будет утрачена для ВСУ. Одновременно с этим он добавил, что украинское командование подготовило запасные пути снабжения.

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