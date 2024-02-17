В ВСУ рассказали о сдаче в плен части украинских военных при выходе из Авдеевки

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Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в российский плен при выходе из Авдеевки в ДНР. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова командира группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, <...> и все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен", – признал командир ВСУ.

Однако Тарнавский не уточнил, сколько именно солдат ВСУ попало в плен. Тем не менее, Киев будет обращаться в международные организации для их возвращения.

Ранее он уже подтверждал, что в ходе закрепления украинских войск на новых рубежах часть войск попали в плен Вооруженных сил России (ВС РФ). По данным на вечер 16 февраля бои в городе еще продолжались, уточнял Тарнавский.

Позднее стало известно, что новый главком ВСУ Александр Сырский принял решение уводить войска из Авдеевки. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отступление было принято ради сохранения жизни солдат ВСУ.

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