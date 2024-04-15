Профессор Миршаймер: конфликт на Украине завершится, когда она оборвет связи с США

Фото: Министерство обороны РФ

Для окончания украинского конфликта Киеву необходимо стать нейтральным и разорвать стратегические связи с Вашингтоном. Об этом сообщил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, запись которых опубликована на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Эксперт добавил, что продолжение финансовой поддержки Украины не приведет к каким-либо изменениям ситуации, поскольку разница потенциалов между двумя сторонами конфликта огромна, а в дальнейшем будет только увеличиваться в пользу РФ.

Помимо разрыва связей с США и прекращения финансирования Киева, Украине также необходимо отказаться от членства в Североатлантическом альянсе, уверен Миршаймер.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы в конгрессе рассматривают возможность возобновления помощи Украине, однако только в качестве кредита.

До этого Владимир Путин поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вернуться к проекту стамбульского договора по Украине.