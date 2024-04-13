Посол Антонов назвал новые санкции США сигналом Украине не идти на переговоры

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Новые антироссийские санкции США на импорт металлов из РФ являются сигналом Киеву с указаниями не идти на переговоры и ни на что не соглашаться. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале посольства.

Дипломат добавил, что данные ограничительные меры представляют собой очередной неоправданный и политизированный шаг.

При этом, как напомнил Антонов, США некоторое время назад уже свели до минимума покупки российских металлов, заставив свои компании отказаться от выгодных контрактов с надежными поставщиками из РФ.

"Нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчетах, что в самих США цены на ресурсы не взлетят. Однако администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов", – заявил посол.

Ранее американские власти ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. В Минфине США считают, что подобное решение ограничит использование металлов из России на мировых биржах.

Позже стало известно, что к данным санкциям США присоединилась и Великобритания, запретив приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, произведенный после 23:59 12 апреля этого года.