РИА Новости: Фридман и Авен остаются под санкциями

Фото: ITAR-TASS/Джавахадзе Зураб

Основатели "Альфа-групп", бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман пока находятся под рестрикциями, несмотря на решение суда Евросоюза о снятии с них санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

"Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства", – объяснил он.

По словам собеседника агентства, Еврокомиссия будет рассматривать вопрос о снятии ограничений с бизнесменов. Как он подчеркнул, в ЕС тщательно анализируют это решение и его последствия.

"Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", – сказал представитель организации.

Он добавил, что Совет прилагает все усилия для того, чтобы санкционные списки соответствовали юридическим требованиям.

Санкции против Фридмана и Авена были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесменов были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с российских бизнесменов Авена и Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение. Он заявил, что каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать.

